Сказка для двоих

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6 красоток советского кино, которых сейчас не узнать

6 красоток советского кино, которых сейчас не узнать

В советском кино очень много актрис, которые сочетают в себе не только талант, но и безумно красивую внешность.

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Алиса Майская
Терехову "съела" болезнь, а остальные, (особенно Вертинская), и сейчас лучше, чем большинство в их возрасте. Неудачные фото подобраны специально, (это очевидно).
Евгения Браво
Цыплакова просто поправилась. А Беляева красотка! Автор, покажите себя в молодости и за 60+!
Александр Фесенко
Бегут года, бегут года, пассаты дуют и муссоны, а стою среди годов и тихо писаю в кальсоны.
Сергей Лепехов
Так себе - до уровня Фатеевой, Кустинской, Алфёровой и Титовой явно не дотягивают. Вот это были истинные "супер" - в Голливуде наверняка были бы нарасхват (Кустинскую, кстати, звали, но её не выпустили из Союза)...
Иван Захава
Как вы достали со свои Голливудом! Больше не м чем сравнить? Вы же этих актрис унижаете!
Надежда
Естественный процесс жизни, кто-то очень старается изменить стареющую внешность с помощью пластической хирургии, а кто старится и без отчаянных потуг вернуть "молодость") На мой взгляд, Галина Беляева практически не изменилась, такая же милая и без изменений внешности, которые присущи завистливым и озлобившимся женщинам-актрисам...

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