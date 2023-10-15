Липедема: как понять, что на бёдрах не просто лишний жир

Статью можно послушать. Если вам так удобнее, включайте подкаст. Что такое липедема Липедема — это состояние, при котором жир накапливается преимущественно на бёдрах, голенях и лодыжках и реже на верхней части рук.
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