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Аргентина ждёт русскую водку

Аргентина ждёт русскую водку

До конца года Аргентина примет первые поставки русской водки, сообщил посол южноамериканской страны в Москве Энрике Игнасио Феррера Виейру:«Потребление водки в нашей стране в последние годы заметно выросло, но в Аргентине нет российской водки — есть из Польши, Швеции, Черногории, даже из Франции, но из России нет.

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