НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Умартачы Фәйрүзә Кариева: «Тормыш иптәшем вафат булгач, бу эшне ташларга күңелем бармады»

Умартачы Фәйрүзә Кариева: «Тормыш иптәшем вафат булгач, бу эшне ташларга күңелем бармады»

Күп кеше умартачылыкны ир-атлар эше, дип саный. Әмма Азнакай районы Уразай авылында гомер итүче Фәйрүзә Кариева моның киресен исбатлый – ул үзенең тырышлыгы белән умартачылыкны гына түгел, ә үз тормышын да башкаларга үрнәк булырдай алып бара.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым