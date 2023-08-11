Необъяснимо, но факт

Тысяча и одно мнение Помните ту историю, когда кровожадная акула расправилась с русским парнем в Египте? Помните неподдельный восторг по этому поводу в одной прекрасной стране? Море острот, брызги юмора, шутки и прибаутки просто валом, фонтаном и бурной рекой заливали все просторы интернета! Даже памятник той акуле предлагали установить наши добрые соседи и почти что братья.