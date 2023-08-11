Театр абсурда

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Необъяснимо, но факт

Необъяснимо, но факт

Тысяча и одно мнение Помните ту историю, когда кровожадная акула расправилась с русским парнем в Египте? Помните неподдельный восторг по этому поводу в одной прекрасной стране? Море острот, брызги юмора, шутки и прибаутки просто валом, фонтаном и бурной рекой заливали все просторы интернета! Даже памятник той акуле предлагали установить наши добрые соседи и почти что братья.

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Комментарии
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лина любимцева
Ну так жива же....
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9 час.
лл
лина любимцева
Не совсем бумеранг. Это когда равноценно...
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9 час.
АК
Александр Киевская Русь
Что это за пляж, где может напасть акула?  Должна быть заградительная сетка от акул.
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6 час.

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