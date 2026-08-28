В Бугуруслане сын задержан за убийство отца — суд отправил обвиняемого под стражу

По данным следствия, конфликт вспыхнул во время застолья: после ссоры сын нанёс отцу смертельный удар ножом, а затем попытался скрыться.
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