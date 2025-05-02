Где хоть один батальон из ОДКБ? Зачем мы даем Киргизии наши С-300? Она ж многовекторна!

из всего написанного самая трезвая мысль это высказывания Михеева,а остальное вода,где мы и когда увидим т.н. "партнеров по ОДКБ за исключением Белорусов, нет не увидим у них совместные учения с нато

Алексей Тан

Где хоть один батальон из ОДКБ? ========= А Белярюси... ещё более омерзительна, чем Киргизы, Казахи и Армяне.... ЭТИ хоть свои РОЖИ не скрывают... что преследуют СВОИ цели!.... а ЕВРЕИ-ХАСИДЫ Белярюси.... те под союзничка канают!... а по факту... ещё более омерзительны и сосущие... чем выше перечисленные.