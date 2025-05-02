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Где хоть один батальон из ОДКБ? Зачем мы даем Киргизии наши С-300? Она ж многовекторна!

Где хоть один батальон из ОДКБ? Зачем мы даем Киргизии наши С-300? Она ж многовекторна!

Информация о передаче зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Киргизии который день будоражит военный Рунет.

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Комментарии
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виктор дабижа
из всего написанного самая трезвая мысль это высказывания Михеева,а остальное вода,где мы  и когда увидим т.н. &quot;партнеров по ОДКБ за исключением Белорусов, нет не увидим у них совместные учения с нато
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13 час.
Александр
ОДКБ - мёртворождённая организация
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13 час.
Алексей Тан
Где хоть один батальон из ОДКБ? =========  А Белярюси... ещё более омерзительна, чем Киргизы, Казахи и Армяне.... ЭТИ хоть свои РОЖИ не скрывают... что преследуют СВОИ цели!.... а ЕВРЕИ-ХАСИДЫ Белярюси.... те под союзничка канают!... а по факту... ещё более омерзительны и сосущие... чем выше перечисленные.
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12 час.
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