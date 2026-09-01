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Спасти Сэма. Как алтайский предприниматель пытается изменить отношение людей к собакам

Спасти Сэма. Как алтайский предприниматель пытается изменить отношение людей к собакам

Михаил Поткин планирует развивать ответственное собаководство и создать систему помощи животным Многие проблемы с домашними животными начинаются не с жестокости, а с отсутствия знаний.

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