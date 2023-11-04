Шойгу отметил эффективную работу военных разведчиков в зоне СВО

Российские военные разведчики эффективно выполняют свою работу в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, поздравляя их с профессиональным праздником в воскресенье, 5 ноября, сообщает Telegram-канал ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии