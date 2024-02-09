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Стало известно, как западные СМИ оценили интервью с Владимиром Путиным

Стало известно, как западные СМИ оценили интервью с Владимиром Путиным

И вот долгожданное интервью Такера Карлсона попало в Сеть. Журналист опубликовал двухчасовую беседу с российским президентом Владимиром Путиным, которое привлекло внимание не только западной публики, но и мировых СМИ.

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Комментарии
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LK
Lola Karomatova
Прослушала интервью. Всё чётко и прямо.. Столько дат и событий было предложено.. Как бывший педагог истории восхищаюсь.
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19 час.
VB
Vasiliy Belokurov
Жаль, что эту беседу не смогут воспринять те, кто принимает решения на Западе........... военно-промышленный комплекс всем затыкает рот! Ему нужна война! Это кровавые деньги в карман!
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18 час.
Владимир Нелюбин
Я полностью смотрел интервью и на все 100 согласен с ВВП....Я думаю что многие в мире правильно поняли его, а так же уровень вранья прогнившего Запада...
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10 час.

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