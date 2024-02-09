Стало известно, как западные СМИ оценили интервью с Владимиром Путиным

LK Lola Karomatova Прослушала интервью. Всё чётко и прямо.. Столько дат и событий было предложено.. Как бывший педагог истории восхищаюсь.

VB Vasiliy Belokurov Жаль, что эту беседу не смогут воспринять те, кто принимает решения на Западе........... военно-промышленный комплекс всем затыкает рот! Ему нужна война! Это кровавые деньги в карман!