Америка вне игры? Как Россия будет бить европейских «миротворцев»

Александр Т

Никто ничего не запретит. Трамп такой же пиндос как и все остальные он это чётко и ясно сказал. Пиндосия превыше всего. И все эти попытки закончить войну мартышкин труд. Работа на публику как у просроченного в начале работы президентом. Жид слово дал жид слово обратно взял.