Америка вне игры? Как Россия будет бить европейских «миротворцев»

Удары по самолетам-разведчикам и спутникам нанесут Британии с Францией непоправимый финансовый ущерб Александр Широкорад Фото: Михаил Метцель/ТАСС Предположим, США полностью отмежуются от конфликта на Украине.
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