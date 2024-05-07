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Каннабис позволяет снизить дозу пропофола при анестезии собак

Каннабис позволяет снизить дозу пропофола при анестезии собак

Бразильские ученые оценили влияние различных доз фитоканнабиноидов, вводимых собакам за 60 минут до анестезии, на количество пропофола, необходимого для введения в наркоз, и обнаружили, что доза в 6 мг/кг позволяет снизить дозу пропофола на 23%.

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