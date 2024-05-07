Каннабис позволяет снизить дозу пропофола при анестезии собак

Бразильские ученые оценили влияние различных доз фитоканнабиноидов, вводимых собакам за 60 минут до анестезии, на количество пропофола, необходимого для введения в наркоз, и обнаружили, что доза в 6 мг/кг позволяет снизить дозу пропофола на 23%.