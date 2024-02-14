«Яндекс» встроил нейросети в «Браузер». И переименовал его в нейробраузер

«Яндекс» обновил дизайн своего «Браузера» и встроил в него YandexGPT, которая поможет писать комментарии, письма, отзывы и другие сообщенияЧтобы попросить нейросеть «Помочь с текстом», нужно выделить фрагмент и выбрать соответствующую функцию.