«Яндекс» встроил нейросети в «Браузер». И переименовал его в нейробраузер

«Яндекс» обновил дизайн своего «Браузера» и встроил в него YandexGPT, которая поможет писать комментарии, письма, отзывы и другие сообщенияЧтобы попросить нейросеть «Помочь с текстом», нужно выделить фрагмент и выбрать соответствующую функцию.
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