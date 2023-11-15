На Алтае ударят морозы до -18°С, а за ними опять начнется оттепель

Синоптики рассказали о новых природных аномалиях, которые ждут регион в конце ноября После оттепели синоптики в Алтайском крае прогнозируют похолодание, которое придет в регион с 19 ноября: к вечеру температуры упадут до +1.
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