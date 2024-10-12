«Украина скоро произведет последнее наступление»: Алаудинов

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Первого главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов заявил, что СВО закончится до конца этого года, однако киевский режим еще способен преподнести неприятные сюрпризы.
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