Челябинские чиновники не могут решить, кому убирать незаконную свалку

На границе Челябинска и Сосновского района уже год разрастается нелегальная свалка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, на территории размером в 3 футбольных поля на протяжении года скапливаются автомобильные покрышки, стройматериалы, битое стекло, технические жидкости, бетонные блоки и даже куски асфальта.
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