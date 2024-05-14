РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лепаев
    разгоните Е.Р.  и наберите толковых честных. и не 400 а 100. и все будет по другому и экономика вырастит и прибыль бу...В Госдуме назвали...
  • Гарий Щерба
    Вот только  НИ ГЕЙРОПЕЙСАИМ ПАСКУДАМ СТАВИТЬ РОССИИ УСЛОВИЯ ....!!!!Урсула фон дер Ля...
  • Галина 123
    М-да. Осторожничает и деликатничает уважаемый В.В., учился бы у А.Г. почаще "перетрахивать" всех и вся, глядишь при о...«Категорически не...

Челябинские чиновники не могут решить, кому убирать незаконную свалку

Челябинские чиновники не могут решить, кому убирать незаконную свалку

На границе Челябинска и Сосновского района уже год разрастается нелегальная свалка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, на территории размером в 3 футбольных поля на протяжении года скапливаются автомобильные покрышки, стройматериалы, битое стекло, технические жидкости, бетонные блоки и даже куски асфальта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Еграшин
Да перетендерят в очередной раз кому из друзей права на уборку, проблем-то.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх