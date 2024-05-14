Челябинские чиновники не могут решить, кому убирать незаконную свалку

На границе Челябинска и Сосновского района уже год разрастается нелегальная свалка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, на территории размером в 3 футбольных поля на протяжении года скапливаются автомобильные покрышки, стройматериалы, битое стекло, технические жидкости, бетонные блоки и даже куски асфальта.