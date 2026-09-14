Поставки российского газа в Армению приостановлены

С 15 по 25 сентября поставки российского газа в Армению будут приостановлены. Об этом сообщает «Газпром Армения».
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Надобно приостановить навсегда или открыть по мировым ценам.
Всё хитрим, изворачиваемся, боимся закрыть вентиль насовсем. Даше перед Пашиняном пресмыкаемся. Политика - одно слово.