Лавров раскрыл послание делегации США на переговорах в Эр-Рияде

На встрече делегаций России и США в Эр-Рияде госсекретарь США Марко Рубио, советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сказали, что Вашингтон хочет нормальных отношений.
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