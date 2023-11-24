Почему счет калорий может не помочь в похудении

В попытке похудеть многие пробуют самые разные тактики — от опасных монодиет до ударного спорта. Популярностью пользуется и расчет дефицита калорий: этот способ предполагает, что человек будет тратить больше калорий, чем потреблять за день, и за счёт этого вес пойдёт вниз.