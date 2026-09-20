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Релиз мультяшного хоррора Fright Train

Релиз мультяшного хоррора Fright Train

15 сентября состоялся релиз проекта «Fright Train» от команды «WildArts Games» и издателя «Black Lantern Collective».

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