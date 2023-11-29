Steak Lovers
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Steak Lovers

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Готовим крабовый салат в чуть более легком исполнении, но не теряем во вкусе. Убираем ингредиенты, которые многие кладут ошибочно

Готовим крабовый салат в чуть более легком исполнении, но не теряем во вкусе. Убираем ингредиенты, которые многие кладут ошибочно

Вариантов приготовления салата с крабовыми палочками хватает, но многие хозяйки совершают несколько распространенных ошибок, добавляя к нежным морепродуктам лишние ингредиенты, такие как рис, или даже картофель.

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Елена
Само ты - ошибка природы. Лично мне и моему сыну нравится крабовый салат с рисом, и я буду продолжать его готовить, а на твое мнение мне ПОХ...
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