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Три возраста, когда советская женщина могла пожить для себя

Три возраста, когда советская женщина могла пожить для себя

«Десять лет варила суп, Десять лет белье стирала, Десять лет в очередях Колбасу я доставала, Десять лет учила я Сверхсекретное чего-то, Десять лет сидела я У окошка на работе, Сердце стачивая в кровь, Десять лет дите растила - Что ж осталось на любовь? Полтора годка от силы…» Юрий Визбор, «Рассказ женщины», 1978 Сейчас много говорят о том, что раньше женщины были какие-то особенные.

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Комментарии
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Ольга Булышева
Я живу для себя всю жизнь,  так жизнь сложилась,  но это скучно. Мужчины  мне не дают работать, отдыхай дома, делай, что хочешь, но...
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19 час.
VB
Vasiliy Belokurov
&quot;Ты бы постирала......&quot; :))
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13 час.

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