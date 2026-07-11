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Зверев о том, приедет ли его бабушка на финал «Уимблдона»: «К сожалению, нет. У нее все еще российский паспорт»

Александр Зверев рассказал, что его бабушка не сможет приехать на финал « Уимблдона » из-за проблем с визой.

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