Буфетный вопрос: почему в некоторых театрах отказываются принимать карты

Столичные театры заподозрили в «серых» схемах — театралы не могут расплатиться в буфетах картами. Как выяснили «Известия», во многих учреждениях культуры принимают только наличные или переводы — чеков никто не выдает.
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