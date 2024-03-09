Челябинцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Любопытное исследование провёл популярный портал по поиску работы."Сколько денег вам нужно зарабатывать в месяц, чтобы быть счастливым?" — с таким вопросом к жителям разных городов России обратились исследователи портала SuperJob.
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