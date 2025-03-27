"Тихий" ультиматум Путина услышали в Киеве и Париже: "Мы их добьем"

Во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск" президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, которые касаются не только дальнейших боевых действий и мирного урегулирования, но и дальнейшей судьбы Украины и тех, кто занял там власть.