В Бурятии проходит оперативно-профилактическая операция «Твой выбор».

В Бурятии проходит оперативно-профилактическая операция «Твой выбор».

В Бурятии проходит оперативно-профилактическая операция «Твой выбор». Её основная цель — предупреждение преступности среди несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в антиобщественную и противоправную деятельность.

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