Лучшие Анекдоты из Питера за 19.09.2023

🌄🌄🌄 Люди, которые говорят, что Петербург - серость, уныние и болото. Вы вообще в других городах страны бывали? Везде прямо такие: пестрота, радость и мелиорация - удивительно просто! 🌄🌄🌄 Разговор двух подруг: - Ты что, ешь на ночь? Зря, ой зря.