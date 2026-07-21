Японцы создали тонкоплёночную электронику, которая сама собирается и менять свою конструкцию без участия человека

Инженеры создали гибкие электронные модули, которые автоматически стыкуются, передают питание и сигналы, а затем могут менять конфигурацию по командеУчёные из Университета Кюсю (Kyushu University) разработали тонкоплёночную электронику, способную самостоятельно соединяться, разъединяться и перестраивать свою конфигурацию.