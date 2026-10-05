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Нассурдин Имавов предложил Шону Стрикленду $500 тысяч за бой: «Если откажешься, значит, струсил. Я разберусь с тобой за пределами октагона»

Боец UFC Нассурдин Имавов предложил чемпиону среднего дивизиона Шону Стрикленду $500 тысяч за поединок.

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