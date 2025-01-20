Евросоюз нарастил закупки у России одного металла

В ноябре Евросоюз нарастил закупки у России необработанного палладия. Денежные объемы импорта металла выросли до максимальных с марта 2024 года 43,4 миллиона евро, со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.
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