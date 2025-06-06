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Итальянского судью дисквалифицировали за пожелание футболисту заболеть раком

Итальянского судью дисквалифицировали за пожелание футболисту заболеть раком

Итальянского судью Габриэля Каджари дисквалифицировали за пожелание футболисту «Про Сесто» Алессандро Сале заболеть раком.

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