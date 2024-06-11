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Не только о футболе

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  • КУАТ
    Маловероятно, что там одобрят.Талалаев покидает...
  • Лена Мисько
    Было?Талалаев покидает...
  • Лена Мисько
    Тексты журналиста Артема Локалова о футболе *** Почему у "Зенита" нет четкого первого номера Все последние годы "Зен...Талалаев покидает...

Талалаев покидает «Химки», жеребьевка Пути РПЛ в Кубке, «Реал» не бойкотирует КЧМ, 3 фаната наказаны за расизм в адрес Винисиуса, Аванесян будет представлять Армению и другие новости

Талалаев покидает «Химки», жеребьевка Пути РПЛ в Кубке, «Реал» не бойкотирует КЧМ, 3 фаната наказаны за расизм в адрес Винисиуса, Аванесян будет представлять Армению и другие новости

1. «Химки» уволили Андрея Талалаева после выхода в РПЛ, утверждает инсайдер Иван Карпов. Владимир Слишкович – один из кандидатов на пост тренера.

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Комментарии
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Лена Мисько
Тексты журналиста Артема Локалова о футболе *** Почему у &quot;Зенита&quot; нет четкого первого номера Все последние годы &quot;Зенит&quot; ищет основного вратаря и не может найти. Основного, как Малафеев или Лодыгин. После того, как клуб расстался с Юрием, которого и брали на замену Вячеславу, &quot;Зенит&quot; постоянно меняет вратарей, но никто регулярно в воротах не играет. Делали ставку на Одоевского, возвращали из заграничной аренды Васютина, подписали Адамова. Между ними всегда был Кержаков, который готов выручить и который при этом никогда не становился четким номером один. Теперь, судя по всему, &quot;Зенит&quot; подписывает (https://t.me/rbsportrb/21486) Латышонка, который запомнился в нескольких матчах за &quot;Балтику&quot;. Но не факт, если вратаря подпишут, что это именно первый номер. Хотя, может, &quot;Зениту&quot; основной вратарь и не нужен? Адамов и Латышонок примерно одного уровня плюс Кержаков. Кто сыграет, не так уж и важно. Уровень сопротивления в РПЛ позволяет &quot;Зениту&quot; все эти годы не считать вратарскую позицию первостепенной. Она как будто перманентно экспериментальная.
РБ Спорт
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5 час.
Лена Мисько
Было?
Ответить
5 час.
КУАТ
Маловероятно, что там одобрят.
Ответить
3 час.

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