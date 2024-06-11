Талалаев покидает «Химки», жеребьевка Пути РПЛ в Кубке, «Реал» не бойкотирует КЧМ, 3 фаната наказаны за расизм в адрес Винисиуса, Аванесян будет представлять Армению и другие новости

Лена Мисько

Тексты журналиста Артема Локалова о футболе *** Почему у "Зенита" нет четкого первого номера Все последние годы "Зенит" ищет основного вратаря и не может найти. Основного, как Малафеев или Лодыгин. После того, как клуб расстался с Юрием, которого и брали на замену Вячеславу, "Зенит" постоянно меняет вратарей, но никто регулярно в воротах не играет. Делали ставку на Одоевского, возвращали из заграничной аренды Васютина, подписали Адамова. Между ними всегда был Кержаков, который готов выручить и который при этом никогда не становился четким номером один. Теперь, судя по всему, "Зенит" подписывает (https://t.me/rbsportrb/21486) Латышонка, который запомнился в нескольких матчах за "Балтику". Но не факт, если вратаря подпишут, что это именно первый номер. Хотя, может, "Зениту" основной вратарь и не нужен? Адамов и Латышонок примерно одного уровня плюс Кержаков. Кто сыграет, не так уж и важно. Уровень сопротивления в РПЛ позволяет "Зениту" все эти годы не считать вратарскую позицию первостепенной. Она как будто перманентно экспериментальная.