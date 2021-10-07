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Ученые планируют впервые протестировать защиту Земли от астероидов

В ноябре 2021 года национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) планирует запустить к одному из астероидов ракету со специальным зондом, который должен будет столкнуться с объектом и изменить его орбиту.

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