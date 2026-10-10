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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин не забил в первых 4 играх на старте сезона НХЛ и повторил личный антирекорд. В 3 других таких регулярках он отличался в 5-м матче

Капитан « Вашингтона » Александр Овечкин   остался без результативных действий  в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Рейнджерс » (3:1).

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