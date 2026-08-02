Взрыв газа в КЧР произошел во время празднования свадьбы

Взрыв в частном доме в Карачаево-Черкесии, в связи с которым пострадали десять человек, произошел во время празднования свадьбы, 2 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные правоохранительные органы.
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