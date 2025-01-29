Названы самые дорогие торговые улицы в регионах России

Самой дорогой улицей в регионах стал проспект Ямашева в Казани Речь идет о локациях с самыми высокими ставками предложения по аренде помещений под магазины и кафе В январе 2025 года самой дорогой торговой улицей в регионах России (без учета Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи), где есть в аренду помещения под торговлю и общественное питание, стал проспект Ямашева в Казани.