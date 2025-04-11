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«Путин на Пасху подставит Трампу плечо – и это обернётся трагедией для Украины» – киевский политолог

«Путин на Пасху подставит Трампу плечо – и это обернётся трагедией для Украины» – киевский политолог

Политнавигатор Владимир Путин ближе к Пасхе может протянуть Дональду Трампу руку помощи, чтобы спасти его внешнеполитическую привлекательность, и тогда, вероятно, американский президент полностью развернётся в сторону России.

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Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Такого человека как Трамп, очень трудно излечить, только подставиться, а не подставить плечо, а Путин не тот человек, который может подставиться
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