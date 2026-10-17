В ночь на 17 октября Калужская область вновь подверглась атаке боевых беспилотников. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 56 БПЛА над территориями Бабынинского, Барятинского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского, Малоярославецкого, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.
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