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Вслед за США наносить удары по России позволили страны Евросоюза. Боррель заявил о подлом решении

Вслед за США наносить удары по России позволили страны Евросоюза. Боррель заявил о подлом решении

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил о подлом решении европейских лидеров. После США страны Евросоюза позволили ВСУ наносить удары по России дальнобойными ракетами, но с нюансом.

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