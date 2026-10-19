Миp был бы намного интереснее, будь в нем огромные коты. Загадочная японская художница, которую в соцсетях знают по псевдониму Ariduka55 или Monokubo, создает фантастические иллюстрации с мирами, в которых гигантские добрые животные живут бок о бок с людьми.
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