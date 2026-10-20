Гендиректор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей, Глюкоза с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, Ольга Сутулова, Леонид Ярмольник, Геннадий Хазанов, Максим Виторган, Андрей Мерзликин, Ирина Старшенбаум и Дмитрий Хрусталёв посетили вечер в честь 50-летия Виктории Исаковой, который прошёл в Московском драматическом театре имени А.