Гендиректор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей, Глюкоза с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, Ольга Сутулова, Леонид Ярмольник, Геннадий Хазанов, Максим Виторган, Андрей Мерзликин, Ирина Старшенбаум и Дмитрий Хрусталёв посетили вечер в честь 50-летия Виктории Исаковой, который прошёл в Московском драматическом театре имени А.
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