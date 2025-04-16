В Барнауле бизнесмен хочет отсудить у TomYumBar 4,4 млн рублей за отделочные работы

По словам предпринимателя, он сделал ремонт в двух ресторанах, а деньги за это не получил В Барнауле подали в суд на компанию "Карамель Ресторантс" (юрлицо франшизы ресторанов TomYumBar), соответствующая информация появилась в картотеке краевого арбитражного суда.
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