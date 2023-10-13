На Международном турнире по фиджитал-баскетболу в Казани выиграла испанская команда

На Международном турнире по фиджитал-баскетболу (баскетбольный симулятор + баскетбол 2х2) в Казани победу над сербским Partizan Esports одержала испанская команда Ramboot Esports, сообщили в пресс-службе «Игр Будущего».
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