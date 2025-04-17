Алексей Ботнарчук: "Опера никогда не исчезнет" 

Опера никогда не исчезнет, и это будет всегда интересно. Такое мнение высказал заслуженный артист Молдовы, оперный бас Алексей Ботнарчук, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.