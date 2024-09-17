В России хотят увеличить пособия по уходу за ребёнком

В Правительстве России обсуждают вопрос увеличения пособия по уходу за ребёнком.Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 января 2025 года проработать вопрос увеличения размера пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, которое выплачивается родителям в декретном отпуске.
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