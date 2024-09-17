Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 612 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    А придурок не знает, что на трамвайные пути выезжать нельзя? Наверное права купил, как обычно...«Огромные пробки»...
  • Leon Dan
    Ну всё, считай приговорил систему образования. Верной дорогой хочет пойти в пучину и дремучесть.Гурулёв просит бр...
  • Вова Рябов
    Мельчают.у тех кто не может за себя постоять воровать грехВ Поморье будут с...

В России хотят увеличить пособия по уходу за ребёнком

В России хотят увеличить пособия по уходу за ребёнком

В Правительстве России обсуждают вопрос увеличения пособия по уходу за ребёнком.Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 января 2025 года проработать вопрос увеличения размера пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, которое выплачивается родителям в декретном отпуске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх