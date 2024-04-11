Президент Финляндии призвал отказаться от воинственной риторики в адрес России

Как заявил президент Финляндии Александр Стубб, Западу стоило бы отказаться от воинственной риторики в адрес России на фоне разговоров о том, что Москва якобы может протестировать статью 5 договора НАТО о нападении на одного члена альянса как агрессии против всех.
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