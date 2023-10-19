Уровень безработицы в Австралии лучше оценок аналитиков

Уровень безработицы в Австралии пошел на снижение, после двух месяцев пребывания на отметке 3,7%. Аналитики, опрошенные Reuters, не увидели предпосылок для снижения индикатора и ожидали в сентябре увидеть ту же безработицу третий месяц подряд.
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