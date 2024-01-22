С миру по нитке
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С миру по нитке

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Остров, отвергший цивилизацию

Остров, отвергший цивилизацию

У нас есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая состоит в том, что вы можете посетить племя, отвергшее все блага цивилизации, и чей уклад жизни практически не изменился за 60 тысяч лет с момента его появления.

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