Остров, отвергший цивилизацию

У нас есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая состоит в том, что вы можете посетить племя, отвергшее все блага цивилизации, и чей уклад жизни практически не изменился за 60 тысяч лет с момента его появления.
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