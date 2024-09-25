В США обнаружили новый вид инвазивных червей

Международная группа ученых, включая исследователей из Национального музея естественной истории в Париже, Университета Дрекселя, Университета штата Северная Каролина, Университета Джеймса Кука и Университета Щецина, обнаружила новый вид плоских червей.
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